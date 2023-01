Milan, Berardi è la bestia nera: 17 volte ha contribuito ai gol contro i rossoneri. Sono 11 reti e 6 gli assisti per il giocatore italiano

Quando il Milan incontra Sassuolo, sa che Domenico Berardi sarà l’uomo da ingabbiare, ma non sempre riesce in questo scopo. Con il gol e i due assist di oggi, ha contribuito a ben 17 gol dei neroverdi contro i rossoneri.

Per lui si tratta di 11 gol e 6 assist ovvero, come riportato da OptaPaolo, almeno tre più che con qualsiasi altra avversaria in Serie A.