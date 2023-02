Milan, Bennacer: niente Atalanta, rientro programmato per Firenze. Per il centrocampista algerino è necessario altro tempo

Alle buone notizie in casa Milan si affiancano alcune meno belle. Tra queste c’è il rientro di Ismael Bennacer, che non è imminente.

Come scrive il Corriere della Sera, l’algerino, che è alle prese con un problema muscolare, difficilmente potrà rientrare in campo prima del match del 4 marzo in casa della Fiorentina.