Milan Bari, venduti circa 60mila tagliandi: ecco quanti saranno i tifosi ospiti a San Siro

Milan Bari, ci sarà anche una buona rappresentanza di tifosi biancorossi domenica allo Stadio San Siro

L’entusiasmo dei tifosi rossoneri è alle stelle. A pochi giorni dall’esordio stagionale del Milan in Coppa Italia, lo stadio di San Siro si prepara a un’atmosfera da grandi occasioni. Per il match in programma domenica 17 agosto contro il Bari, la prevendita dei biglietti sta procedendo a ritmi serrati, arrivando vicino alla soglia dei 60mila tagliandi venduti. Un segnale forte e chiaro dell’attesa che circonda il primo impegno ufficiale della nuova stagione, che vedrà il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese già campione d’Italia con i milanisti nel 2011.

L’affluenza massiccia del pubblico dimostra la voglia di ricominciare e di sostenere la squadra in un anno che si prospetta ricco di sfide. Tra i 60mila spettatori che riempiranno gli spalti del “Meazza”, circa 2mila saranno i tifosi del Bari, pronti a sostenere la loro squadra nel difficile esordio stagionale. La presenza di un così nutrito gruppo di tifosi ospiti aggiungerà sicuramente colore e passione alla serata, rendendo il tutto ancora più emozionante.

Questo grande afflusso di pubblico non è solo un dato numerico, ma anche un segnale di grande fiducia nei confronti del progetto che la società ha costruito durante l’estate. L’arrivo di nuovi giocatori di talento come Santiago Gimenez, l’attaccante messicano con il fiuto del gol, e la conferma dei pilastri della squadra come Rafael Leão, il fantasista portoghese pronto a far impazzire le difese avversarie, ha riacceso la passione del tifo.

Il Milan sa di dover ripartire con il piede giusto in una competizione che, pur non essendo l’obiettivo principale della stagione, rappresenta un traguardo importante e una possibilità di mettere in mostra fin da subito il proprio valore. Il Diavolo affronterà il Bari con la voglia di superare il turno, ma soprattutto di regalare una grande prestazione al suo pubblico, che risponde presente con un calore da brividi.