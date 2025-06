Milan Bari, ufficiali orario e data dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia! – FOTO

Milan Bari, è stata ufficializzata la data e l’orario della sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I dettagli

Il conto alla rovescia per la stagione calcistica 2025-2026 è ufficialmente iniziato per i tifosi rossoneri! Il Milan ha annunciato la data della sua prima partita ufficiale: i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. L’incontro si terrà allo stadio San Siro domenica 17 agosto alle ore 21:15. Questa notizia, riportata da diverse fonti del settore calcistico, tra cui quelle che hanno ripreso il comunicato della Lega Serie A, ha già acceso l’entusiasmo tra i sostenitori milanisti, pronti a riabbracciare la squadra guidata da Massimiliano Allegri.

La Coppa Italia rappresenta da sempre un obiettivo importante per il Milan, che in questa stagione (2024-2025) ha dimostrato il proprio valore arrivando fino alla finale, dove è stato sconfitto solo dal sorprendente Bologna di Vincenzo Italiano. Nonostante l’ottimo percorso, il Milan ha chiuso il campionato di Serie A all’ottavo posto. Questa posizione, seppur rispettabile, non consente ai rossoneri di rientrare tra le otto squadre testa di serie della competizione. Per questo motivo, la squadra di Max Allegri dovrà iniziare il suo cammino dai trentaduesimi di finale, a differenza delle squadre che accederanno direttamente agli ottavi.

First step in the #CoppaItaliaFrecciarossa: AC Milan v Bari this August at San Siro 📆#SempreMilan pic.twitter.com/H4oKO77IYO — AC Milan (@acmilan) June 24, 2025

La sfida contro il Bari, una delle prime della stagione, sarà un banco di prova importante per valutare lo stato di forma della squadra e l’amalgama dei nuovi acquisti, qualora ce ne fossero, con il gruppo storico. Giocare a San Siro offrirà il vantaggio del fattore campo, con la spinta dei tifosi milanisti che si preannunciano numerosi per sostenere la squadra in questa prima uscita ufficiale.

Il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia, pubblicato dalla Lega Serie A, delinea un percorso potenzialmente insidioso per il Milan. In caso di vittoria contro il Bari, i rossoneri affronterebbero nuovamente a San Siro la vincente tra Lecce e Juve Stabia. Un ulteriore passaggio del turno porterebbe il Milan agli ottavi di finale, dove potrebbe incrociare la Lazio, un avversario sempre ostico e competitivo. I quarti di finale potrebbero riservare un’altra sfida di alto livello contro il Bologna, in una rivincita della finale della stagione precedente. Infine, per raggiungere l’atto conclusivo della competizione, il Milan potrebbe dover superare una tra Atalanta e Juventus in semifinale, due delle squadre più quotate del panorama calcistico italiano.

Questo cammino, ricco di potenziali big match, sottolinea l’importanza di affrontare ogni partita con la massima concentrazione e determinazione. L’obiettivo del Milan sarà senza dubbio quello di alzare il trofeo della Coppa Italia, un titolo che aggiungerebbe prestigio alla bacheca e darebbe un’ulteriore spinta in vista degli impegni di campionato e delle coppe europee, qualora la squadra si qualificasse. I tifosi sono già pronti a riempire San Siro e a sostenere il Diavolo in questa nuova avventura, sperando in una stagione ricca di successi e soddisfazioni. L’attesa è quasi finita: il 17 agosto il Milan scenderà in campo per la prima volta nella stagione 2025-2026.