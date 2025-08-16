Milan Bari, Allegri lo lancia a sorpresa? Calciatore in crescita e sensazioni positive. Cosa filtra

Milan Bari, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di far cominciare dal primo minuto Estupinan a sinistra: calciatore in crescita

Domani il Milan si appresta a fare il suo debutto stagionale in Coppa Italia, e tutti gli occhi saranno puntati non solo sull’attesissimo esordio del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, ma anche su una delle novità più interessanti di questa pre-stagione: Pervis Estupiñán. L’esterno ecuadoriano, arrivato con grandi aspettative ma anche con qualche incertezza iniziale, sembra aver conquistato la fiducia dell’allenatore livornese, candidandosi a una maglia da titolare nell’importante match che segna l’inizio ufficiale della stagione rossonera.

Le prime uscite di Estupiñán con la maglia del Milan erano state, come riportato da TMW, altalenanti. Un periodo di adattamento fisiologico, forse, per un giocatore che si affacciava a un campionato e a un contesto tattico diversi. Tuttavia, la pazienza e la visione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, hanno iniziato a dare i loro frutti. Nelle ultime amichevoli, in particolare quelle disputate in terra inglese, l’ex Brighton ha mostrato una crescita esponenziale, diventando un punto fermo nello scacchiere tattico di Allegri. Le sue prestazioni sono state definite “molto positive”, segno evidente di un’integrazione sempre più profonda e di una comprensione maggiore dei meccanismi di gioco voluti dal tecnico.

La trasformazione di Estupiñán sotto la guida di Allegri è stata notevole. Da esterno a volte disorientato, si è trasformato in un elemento chiave, capace di combinare solidità difensiva con una propositività offensiva che può rivelarsi fondamentale per il Milan. La sua capacità di arare la fascia, unita a una notevole resistenza fisica e a una buona visione di gioco, lo rendono un profilo estremamente interessante per il tipo di calcio che Allegri intende proporre. Il suo impatto nelle amichevoli ha convinto pienamente il tecnico, che lo ha inserito stabilmente tra i titolarissimi.

L’esordio in Coppa Italia sarà un banco di prova importante per Estupiñán. Sarà l’occasione per confermarsi dopo quanto di buono mostrato in queste settimane di preparazione. Il suo ruolo sarà cruciale per fornire ampiezza e profondità alla manovra del Milan, contribuendo sia alla fase di spinta che a quella di copertura. La sua velocità e la sua capacità di crossare potrebbero creare non pochi problemi alle difese avversarie. L’attesa è alta per vedere come il nuovo Milan di Allegri, con la supervisione del nuovo DS Tare, si presenterà al suo pubblico e, in particolare, per osservare da vicino la performance di un giocatore che si candida a essere una delle rivelazioni di questa stagione. La sua presenza in campo non è solo un segnale di fiducia da parte dell’allenatore, ma anche la dimostrazione di un progetto tecnico ben definito, che punta a valorizzare i talenti e a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’impegno e la dedizione mostrati da Estupiñán in allenamento e nelle partite preparatorie sono stati ripagati, e ora è il momento di dimostrare il suo valore sul campo da gioco, fin dal primo fischio d’inizio in Coppa Italia.