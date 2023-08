Leao: «La fascia da capitano un’emozione. Vorrei che…». Il portoghese ha parlato dopo la sconfitta in Milan Barcellona

Le parole di Rafael Leao dopo Milan Barcellona, come riportate da gazzetta.it e Milan Tv:

CAPITANO – La fascia da capitano un’emozione che aspettavo da tanto. Quando ho visto Theo uscire, gli ho detto ‘dammela, così la metto’. Vorrei farlo anche in partite importanti

MILAN BARCELLONA – Abbiamo giocato contro una grande squadra che sa palleggiare e a cui è difficile rubare la palla. In generale la squadra ha fatto bene, abbiamo creato ma purtroppo non abbiamo fatto gol. E’ stato un buon test, ci stiamo preparando bene per la stagione che sta per iniziare

BILANCIO DELLA TOURNEE – I giocatori nuovi che sono arrivati sono forti, hanno alzato il livello dello squadra. La società ha fatto bene ad accettare di partecipare a questo torneo, è importante affrontare squadre così forti