Milan Barcellona: Pioli ritrova due giocatori, assente Okafor. Due difensori tornano in panchina, il francese alla prima nel pre campionato

In Milan Barcellona arrivano le prime belle notizie per Stefano Pioli. Il tecnico, alla ricerca della squadra completa in vista della stagione, ritrova due giocatori in panchina.

Sono Pierre Kalulu, alla prima in questa pre season, e Simon Kjaer. Assente, invece, Noah Okafor: il neoacquisto rossonero sarà in gruppo dalla prossima settimana.