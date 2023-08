Giroud: «Con Okafor e Chukwueze siamo più forti. Lo scudetto…». Le parole dell’attaccante rossonero dopo Milan Barcellona

Intervistato da Milan Tv, le parole di Olivier Giroud dopo Milan Barcellona:

POST MATCH – Le mie sensazioni sono buone, ma ero un po’ stanco per questa partita. Il Barcellona ci ha fatto correre tanto. Possiamo ancora migliorare nel pressing, magari facendolo più compatti e più bassi per questo tipo di partite. Potevamo essere più precisi nell’ultima scelta e nella finalizzazione e potevamo pareggiare. Abbiamo ancora un po’ di tempo per prepararci ed essere ancora migliori

I NUOVI ACQUISTI – Tijjani sta facendo molto bene, con Okafor e Chukwueze siamo più forti dell’anno scorso. Dobbiamo semplicemente trovare una relazione sul campo con la nostra mentalità e il nostro modo di giocare

SCUDETTO – Per lo Scudetto ci sono 5-6 squadre, come l’anno scorso e due anni fa: Napoli, Inter, Juve, Lazio e Roma. Sarà difficile, ma siamo molto carichi