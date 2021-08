Milan: auguri agli ex rossoneri Balotelli e Huntelaar – FOTO

Il Milan attraverso i suoi canali social fa gli auguri ai due ex rossononeri Mario Balotelli e Jan Klass Huntelaar

Doppio compleanno. Oggi Mario Balotelli e Jan Klass Huntelaar festeggiano i rispettivi compleanni. Sè per Balotelli le candeline da spegnere sono 31, per l’ ex attaccante olandese sono 38. Un occasione speciale festeggiata anche dal Milan sui propri canali social, essendo i due giocatori entrambi ex rossoneri. Due post con un senplice messaggio di auguri.