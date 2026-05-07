Milan, attacco sterile e record negativo: i numeri della crisi di Allegri

I dati Opta condannano la gestione offensiva dei rossoneri, che contro il Sassuolo hanno eguagliato il peggior dato storico dal 2004 ad oggi

Il momento del Milan guidato da Massimiliano Allegri si fa sempre più critico, non solo per la mancanza di risultati ma per una sterilità offensiva che sta assumendo proporzioni preoccupanti. La recente sfida contro il Sassuolo ha messo a nudo tutte le difficoltà della squadra, apparsa ancora una volta incapace di produrre pericoli reali. La manovra rossonera è risultata lenta, prevedibile e priva di quella grinta necessaria per scardinare le difese avversarie. I tifosi sono ormai sul piede di guerra per un gioco che non valorizza il talento in campo e che sta portando a una preoccupante involuzione tecnica di tutto il gruppo.

Le statistiche fornite da Opta sono impietose e certificano una crisi di identità profonda con un dato che non lascia spazio a dubbi: «Il Milan (1 vs Sassuolo) ha concluso al massimo una volta nello specchio della porta per la quarta volta in questa Serie A; da quando il campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), i rossoneri non hanno mai fatto registrare più partite in una singola stagione con al massimo un tiro in porta (quattro anche nel 2019/20)». È dunque la quarta volta in questo campionato che il Diavolo chiude una partita con una produzione offensiva ridotta ai minimi termini, un segnale d’allarme che Allegri deve analizzare con estrema urgenza.

Un primato negativo che eguaglia l’annata 2019/20

Questo record negativo riporta il Milan indietro di anni, andando a pareggiare la peggiore prestazione statistica mai registrata nell’era del campionato a 20 squadre. Mai, dal 2004 ad oggi, i rossoneri avevano mostrato una tale inefficacia nel centrare la porta avversaria per così tante partite in una singola stagione, con l’unica eccezione dell’annata 2019/20. La carenza di idee tattiche e la mancanza di coraggio nelle giocate individuali stanno condannando il club a un anonimato tecnico frustrante, rendendo il raggiungimento degli obiettivi stagionali un’impresa sempre più ardua. La piazza chiede un cambio di marcia immediato per non compromettere definitivamente il futuro del club.