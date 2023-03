Milan, attacco ancora flop: deludono De Ketelaere e Rebic

L’attacco del Milan ancora con le polveri bagnate nel match contro la Fiorentina. De Ketelaere e Rebic deludono

Doveva essere la serata del riscatto per Charles De Ketelaere e Ante Rebic. Quella di Firenze, secondo la Gazzetta dello Sport, è stata invece un’altra prestazione deludente per i due attaccanti del Milan. Per il belga uno spunto personale e un cross per Messias su 32 palloni toccati. Troppo poco, considerando che vista l’assenza di Leao i rossoneri si aggrappavano al suo talento.

Era la sua grande chance da titolare, vista l’assenza per infortunio di Brahim Diaz. Come ha dimostrato nel prepartita parlando in un ottimo italiano, il suo inserimento fuori dal campo procede bene. Ma nei momenti che contano, durante le partita, ancora sembra un pesce fuor d’acqua. Certo, le responsabilità sono da dividere con tutto il resto della squadra che ha giocato una gara sotto tono.

Giroud è stato l’unico a provarci con un paio di tentativi, mentre Rebic è sembrata la copia sbiadita di chi andava a sostituire, Leao. Il filotto di risultati positivi dell’ultimo mese era arrivato grazie ad una ritrovata solidità difensiva. Persa quella, sono emerse tutte le crepe di un reparto offensivo ancora troppo sterile.