Milan Atletico Madrid: Savic non sarà della partita. Il motivo

Milan Atletico Madrid: Simeone dovrà fare a meno del suo possente e carismatico centrale difensivo Savic. Ecco il motivo della sua assenza

Milan Atletico Madrid non vedrà in campo uno dei leader carismatici della squadra di Simeone, ovvero Stefan Savic. Il difensore montenegrino dovrà scontare ancora tre giornate di squalifica, ricevute in seguito alla sfida degli ottavi di finale contro il Chelsea.

In quell’occasione, Savic era entrato violentemente e in malo modo su Antonio Rudiger, intervento che gli costò un espulsione diretta per condotta violenta e antisportiva. Una defezione per l’Atletico dunque piuttosto importante in vista del Milan ma anche della doppia sfida contro il Liverpool.