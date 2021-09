Chelsea, Rudiger: «Futuro? Nessun contatto con altri club»

Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, ha parlato del suo possibile futuro di carriera. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Kicker, Antonio Rudiger, difensore in scadenza di contratto con il Chelsea il prossimo giugno 30 giugno, ha parlato così del suo futuro:

«Per me questa sarà la decisione più importante della mia carriera e per questo non affretterò nulla. Personalmente non ho parlato con nessun altro club oltre al Chelsea, con cui gli ultimi colloqui sono stati neanche due mesi fa».