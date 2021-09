Giroud Milan: l’Atletico Madrid si ricorda bene del francese

Giroud Milan: il francese, uno dei pochi con l’esperienza in Champions per i rossoneri, ha sfidato solo una volta gli spagnoli

Olivier Giroud affronterà per la seconda volta in carriera l’Atletico Madrid. L’attaccante del Milan, uno dei pochi ad avere una certa esperienza in Champions League, ha sfidato i Colchoneros di recente con la maglia del Chelsea.

Erano infatti gli ottavi di finale di andata della scorsa edizione, vinta proprio dal Chelsea. In quell’occasione, Giroud mise la firma del 1-0 finale in casa dell’Atletico, dando il via alla qualificazione dei blues, ipotecata poi al ritorno con un netto 2-0. Simeone, dunque, sa di dover fare attenzione alla punta francese.