El Chiringuito: «Inammissibile che il VAR non veda la mano di Lemar»

Il rigore assegnato all’Atletico Madrid contro il Milan fa discutere sia in Italia che ma non solo. Cosa ne pensano dalla Spagna

ll rigore assegnato all’Atletico Madrid, che ha deciso la sfida contro il Milan, continua a far discutere. Non solo in Italia: anche in Spagna, infatti, ci si interroga se i rossoneri siano stati o meno derubati. Nel corso di una diretta Twitch, il giornalista José Luis Sánchez ha affermato chiaramente:

«È inammissibile che il VAR non veda la mano di Lemar. Il francese tocca il pallone con la mano sinistra, facendo carambolare la sfera sul braccio di Kalulu e inducendo l’arbitro Cakir a fischiare il rigore».