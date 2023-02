Milan Atalanta, Theo Hernandez «incubo della Dea»: le pagelle dei quotidiani. I voti dei quotidiani (e non solo) al terzino francese, marcatore della sfida

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi (e non solo) per Theo Hernandez, terzino che ha aperto le marcature contro l’Atalanta nella vittoria per 2-0:

La Gazzetta dello Sport: 7,5 – «Incubo della Dea: dal coast to coast di maggio alla stoccata volante di ieri. Trequartista, esterno, mediano: per Gasp è illeggibile»

Il Corriere dello Sport: 7,5 – «La conclusione potentissima vale l’1-0 per la squadra di Pioli. Ls condizione del terzino francese è tornata ade essere quella di un tempo»

