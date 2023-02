Milan Atalanta, è sfida tra Pioli e Gasperini: i precedenti dei due tecnici. I numeri dei due allenatori in questa partita

Milan-Atalanta è la sfida tra Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Ecco i precedenti tra i due allenatori di Serie A, come riportati da acmilan.com:

Pioli ha tradizione positiva nei confronti di Gasperini: dei 19 precedenti in campionato l’allenatore rossonero ne ha vinti ben 9 (5 pareggi e 5 sconfitte), il dato migliore contro gli altri allenatori presenti nel massimo campionato. Le squadre di Pioli, inoltre, hanno segnato 38 gol contro l’Atalanta in Serie A, più che a qualsiasi altra avversaria. 27 i precedenti di Gasperini contro il Milan, con un bilancio in equilibrio: 10 vittorie rossonere, 9 pareggi e 8 successi delle squadre dell’odierno tecnico atalantino.