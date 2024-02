Milan Atalanta: il Giudice Sportivo multa il club rossonero, il motivo della decisione

Dopo Milan Atalanta di domenica sera a San Siro il Giudice Sportivo ha multato il club rossonero, il motivo

È arrivata la decisione ufficiale del Giudice Sportivo dopo la giornata 26 della Serie A 2023-24. Da notare in particolare la multa da 10mila euro dopo Milan Atalanta per il club rossonero:

IL MOTIVO – per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS