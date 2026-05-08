Milan Atalanta, Allegri e i dubbi per il tandem offensivo: scalpitano Pulisic e Gimenez. Le ultime

In vista della sfida di San Siro contro l’Atalanta, Allegri valuta cambiamenti profondi nel reparto avanzato per ritrovare la vittoria

Domenica sera il Milan ospiterà l’Atalanta in un San Siro che si preannuncia caldissimo e decisivo per la corsa ai vertici della classifica. La preparazione a Milanello prosegue senza sosta e Massimiliano Allegri sta studiando attentamente le mosse giuste per superare l’ostacolo orobico. In vista di questa gara, il tecnico livornese pensa a qualche cambio rispetto all’ultima partita contro il Sassuolo, con la chiara intenzione di iniettare nuova linfa ed energia in una squadra che ha bisogno di ritrovare la via del gol e la fluidità di manovra mostrata nelle scorse settimane.

Le novità più rilevanti riguarderanno la composizione del tridente offensivo, cuore pulsante del modulo milanista. Secondo quanto riporta questa mattina l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i riflettori sono puntati su due protagonisti che nell’ultimo turno hanno riposato forzatamente. Si tratta di Santiago Gimenez e Christian Pulisic, elementi di spicco della rosa rossonera che hanno osservato i compagni dalla panchina durante la sfida del Mapei Stadium, scalpitando ora per dare il loro contributo e trascinare nuovamente i compagni verso i tre punti.

Milan Atalanta, fame di titolarità: i dubbi di Allegri per l’attacco anti-Atalanta

L’allenatore sta valutando seriamente il loro inserimento dal fischio d’inizio, considerando l’ottimo stato di forma e la freschezza mostrata durante gli ultimi allenamenti. Come sottolineato dal quotidiano sportivo milanese, i due calciatori «spingono per partire dal primo minuto contro i bergamaschi» dopo essere «partiti entrambi dalla panchina al Mapei Stadium». La volontà di Allegri è quella di schierare una formazione aggressiva e dinamica, sfruttando la velocità dell’americano e il fiuto del gol del bomber messicano per scardinare la difesa di Gasperini e regalare una gioia ai tifosi del Diavolo.