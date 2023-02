Milan Atalanta, sfida numero 147 tra le due: 39 le vittorie rossonere. Ecco tutti i precedenti tra le due squadre

Stasera è tempo di Milan Atalanta, sfida della 24esima giornata di campionato di Serie A: ecco i precedenti tra le due squadre.

Per il Milan sarà la sfida numero 147 in totale contro l’Atalanta, la n.73 in casa. In totale finora 39 vittorie dei rossoneri, 22 pareggi e 11 sconfitte. Il Milan, con la vittoria del 15 maggio scorso, nella penultima giornata, pose le basi per la conquista del suo 19esimo scudetto.