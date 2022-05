Milan Atalanta, Pioli si affida a Giroud e Leao: sono loro gli uomini Scudetto

Il Milan si affida a Rafael Leao ed Olivier Giroud per questa volata Scudetto. Contro l’Atalanta tocca ancora a loro

Il Milan si affida ancora a Rafael Leao ed Olivier Giroud per la gara contro l’Atalanta. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono loro gli uomini offensivi che stanno trascinando i rossoneri in questa volata Scudetto.

Entrambi certi di una maglia da titolare in ogni gara. Per il portoghese la doppia cifra di gol è già raggiunta, mentre al francese manca una sola rete.