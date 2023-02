Milan Atalanta, è dal 2016/17 che entrambe le sfide di una singola stagione non si concludono in parità. Ecco una curiosità sulla sfida di domenica

Come riporta acmilan.com, ecco una curiosità che riguarda Milan-Atalanta, sul fattore X e sui precedenti delle due squadre.

Poco più di una partita su tre di Serie A tra Milan e Atalanta è terminata in pareggio (44, su 123 precedenti), ma è dal 2016/17 che entrambe le sfide di una singola stagione tra rossoneri e orobici non si concludono in parità. La squadra di Pioli è rimasta imbattuta negli ultimi quattro incontri contro i prossimi avversari: è la striscia più lunga dalle sei gare disputate tra il 2008 e il 2012.