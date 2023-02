Milan, contro l’Atalanta altra panchina per Divock Origi. Il giocatore belga cerca il riscatto, ma per ora mette a segno solo record negativi

L’esperienza guida l’attaccato del Milan mentre la gioventù è costretta a guardare. Giroud certezza nella squadra titolare rossonera contro l’Atalanta, mentre Divock Origi si accomderà nuovamente in panchina.

Se i due cercano record, il belga sigla un record negativo: contro il Monza gli è riuscito un solo passaggio. Mai nessuno come lui in Serie A, come scrive La Gazzetta dello Sport.