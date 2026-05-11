Milan Atalanta nella storia in negativo per i rossoneri: è successo per la quarta volta nella storia del club. Segui le ultimissime

La sconfitta interna contro l’Atalanta ha lasciato ferite profonde in casa Milan, non solo per la classifica, ma per le modalità con cui è maturato il KO. Secondo i dati forniti da Opta, il Diavolo ha aggiornato una statistica decisamente negativa che certifica le difficoltà difensive riscontrate tra le mura amiche in questa stagione.

Un record negativo storico per i rossoneri

I numeri non mentono mai e quelli del post-partita contro gli orobici sono impietosi. Il Milan ha infatti perso almeno due gare casalinghe subendo tre o più reti in una singola annata di Serie A. Si tratta di un evento rarissimo: nell’era dei tre punti a vittoria (iniziata nel 1994/95), è accaduto solo per la quinta volta. I precedenti risalgono a stagioni tormentate come il 1996/97, il 2006/07, il 2015/16 e il 2020/21.