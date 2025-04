Milan Atalanta, Gasperini perde Kolasinac per infortunio: cosa filtra in vista del match di San Siro. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 33ª giornata di Serie A tra il Milan e l‘Atalanta la sera di Pasqua. Brutte notizie per Gasperini: il tecnico della Dea, con ogni probabilità, non avrà a disposizione Kolasinac.

Il difensore, nella vittoria di oggi contro il Bologna. è uscito dal campo in barella tra la preoccupazione generale.