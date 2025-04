Condividi via email

Milan Atalanta, continua la preparazione al match sotto lo sguardo fisso di Ibrahimovic: il retroscena a Milanello. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 33ª giornata di Serie A tra il Milan e l‘Atalanta. Nella giornata di oggi, come di consueto, Sergio Conceicao ha condotto allenamento.

Oggi, a Milanello, era presente anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nonostante le innumerevoli critiche nei suoi confronti, sta continuando ad essere vicino alla squadra.