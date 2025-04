Condividi via email

Milan Atalanta, Gasperini tenta il recupero in extremis del titolare: la situazione è attualmente questa. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro, questa domenica, andrà in scena per 33ª giornata di Serie A il match tra il Milan e l‘Atalanta. Gasperini, nella giornata di oggi, ha condotto come di consueto allenamento e, questa, è la situazione legata agli infortuni.

LE ULTIME – L‘Atalanta tenta di recuperare Posch per il Milan: oggi sessione individuale in campo. Terapie per Palestra, Scalvini, Scamacca, Kolasinac e De Ketelaere.