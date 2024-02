Milan Atalanta, Capello non ha dubbi: «I rossoneri saranno sicuramente rammaricati. Leao? Merita un capitolo a parte perchè...»

Milan-Atalanta, Fabio Capello ha commentato il pareggio maturato ieri sera a San Siro tra i padroni di casa e la squadra di Gasperini

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così della prestazione del Milan contro l’Atalanta:

PAROLE – «Ha creato tanto e concesso poco, ha giocato meglio dell’avversario, mantenendo un grado d’attenzione molto alto per tutti i 90’, cercando la verticalità e la profondità senza perdersi in “giochetti” come ogni tanto gli capita. Inutile girarci attorno, l’1-1 sta stretto ai rossoneri e sono sicuro che un po’ di rammarico ci sarà per aver portato a casa solamente un punto. Se fossi Stefano Pioli, però, sarei comunque felice della prestazione.E poi c’è Leao. Con tutto il rispetto per gli altri scesi in campo, il portoghese merita un capitolo a parte. Ha fatto un gol straordinario, ma sarebbe semplicistico fermarci a quella prodezza. Leao fa la differenza a ogni tocco di palla».