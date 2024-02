Milan Atalanta streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match

Milan Atalanta streaming LIVE e diretta tv: di seguito dove vedere la partita in programma domani alle 20:45 a San Siro

Milan Atalanta, sfida valida per la 26^ giornata della Serie A 2023-2024, andrà in scena domenica sera alle 20:45 a San Siro.

La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn: per vederla in tv occorrerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast oppure console PlayStation o XBox. Match ovviamente disponibile in diretta streaming tramite l’app.