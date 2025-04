Milan Atalanta, Donadoni non ha alcun dubbio: «Conceicao dovrà fare questo, non c’è altra scelta». Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro, questa domenica, andrà in scena per 33ª giornata di Serie A il match tra il Milan e l‘Atalanta. Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, all’Eco di Bergamo ha commentato in questo modo l’avvicinamento alla partita.

«I rossoneri sono obbligati a vincere per sperare ancora in una qualificazione europea. Per la squadra di Conceiçao la partita contro l’Atalanta rappresenta una svolta obbligata per risalire la classifica»