HANNO DETTO
Ambiente rossonero in rivolta: contestazione a San Siro per Milan Atalanta. L’annuncio di Di Stefano
Milan Atalanta, Di Stefano, noto giornalista di Sky, ha annunciato una probabile contestazione in vista della sfida di domenica
Domenica sera, il palcoscenico di San Siro non sarà soltanto il teatro della sfida vitale contro l’Atalanta, ma anche il centro di un’ondata di dissenso che rischia di condizionare pesantemente la gestione della gara. Come riportato da Peppe Di Stefano, l’atmosfera che si respira attorno al Milan è carica di tensione.
Non si tratterà di un semplice sostegno alla squadra, ma di un rinnovo della contestazione che ha caratterizzato le ultime settimane, pronta a colpire in modo trasversale i vertici del club.
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PAROLE – «Ambiente domenica che sarà abbastanza strano, si prevede un po’ di contestazione, un rinnovo della contestazione nei confronti non solo della proprietà ma credo anche del management attuale. Quindi non sarà una situazione semplice anche nella gestione ambientale».
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