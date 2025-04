Milan Atalanta, San Siro si tinge di rossoneri nel giorno di Pasqua: il dato sui biglietti venduti

Condividi via email

Milan Atalanta si avvicina a grandi passi. Anche nel giorno di Pasqua il pubblico rossonero non farà mancare la propria spinta

Domenica alle ore 20:45, nel giorno di Pasqua, allo Stadio San Siro andrà in scena Milan-Atalanta, gara valevole per la 33esima giornata di Serie A. Anche in un giorno di festa il pubblico rossonero risponde presente.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il match sono attesi circa 73.000 spettatori. Al momento, abbonati a parte, sono stati già staccati oltre 30.000 tagliandi.