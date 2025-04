Condividi via email

Milan Atalanta: Conceicao è pronto a riconfermare questa mossa vincente proposta contro l’Udinese. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 33ª giornata di Serie A tra il Milan e l‘Atalanta la sera di Pasqua. Sergio Conceicao, per questa delicata sfida, si affiderà probabilmente ancora al 3-4-3.

A riferirlo è il Corriere della Sera. Questo modulo ha portato alla squadra maggiore stabilità: contro Gasperini e il suoi ragazzi potrà essere riproposto lo stesso schema di gioco.