Milan Atalanta, Conceicao conferma Jovic? L’ultima indiscrezione da Milanello scaccia via i dubbi

Milan Atalanta, Sergio Conceicao è intenzionato a confermare dal primo minuto Luka Jovic: Abraham titolare in Coppa Italia

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 33ª giornata di Serie A tra il Milan e l‘Atalanta. Secondo quanto riportato da SportMediaset non ci sarà Santiago Gimenez al centro dell’attacco.

Sergio Conceicao, infatti, sarebbe orientato nel schierare Luka Jovic titolare con Tammy Abraham invece dal primo minuto in Coppa Italia contro l’Inter. Decisione finale nella rifinitura di sabato a Milanello.