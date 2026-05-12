Milan ko a San Siro contro l’Atalanta: la reazione finale non basta. Il commento del club

I rossoneri inseguono troppo tardi: decisivi i gol di Éderson, Zappacosta e Raspadori per l’Atalanta. Il commento del Milan sui propri canali ufficiali

Il Milan incassa una pesante sconfitta interna contro l’Atalanta, che passa a San Siro con il punteggio di 3-2 al termine di una gara quasi sempre controllata dalla squadra bergamasca. Dopo il passo falso contro il Sassuolo, i rossoneri di Massimiliano Allegri non riescono a rialzarsi immediatamente e vanno sotto già nella prima frazione per effetto delle reti di Éderson e Zappacosta. A inizio secondo tempo arriva anche il terzo gol firmato da Raspadori, che sembra chiudere definitivamente il match.

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Solo nel finale il Milan prova a riaprire la partita grazie alle marcature di Pavlović e Nkunku, ma la rimonta si ferma a un passo dal pareggio.

PAROLE – «Nel giorno della Festa della Mamma, il Milan cade 2-3 contro l’Atalanta di Raffaele Palladino a San Siro. Dopo il ko di Sassuolo, i ragazzi di Massimiliano Allegri non riescono a reagire e sono sotto già nel primo tempo con le reti di Éderson e Zappacosta, prima del tris firmato da Raspadori a inizio ripresa. Solo nel finale arriva la reazione rossonera: i gol di Pavlović di testa e Nkunku su rigore riaprono troppo tardi una gara che non ha mai visto i rossoneri davvero in partita.

L’ingresso di Christopher Nkunku cambia il volto offensivo del Milan: la traversa colpita grazie al miracolo di Carnesecchi, il rigore conquistato e trasformato, oltre a diverse accelerazioni che hanno acceso la squadra nel finale. I rossoneri arrivano a sfiorare il pareggio all’ultimo respiro, ma resta una sconfitta pesante che lascia il Milan a 67 punti in classifica al quarto posto. Nel prossimo turno trasferta a Marassi contro il Genoa, dove Allegri dovrà fare a meno degli squalificati Estupiñan, Leão e Saelemaekers».