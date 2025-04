Milan Atalanta, brutte notizie per Gasperini: perde una pedina fondamentale! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 33ª giornata di Serie A tra il Milan e l‘Atalanta la sera di Pasqua. La squadra allenata da Gasperini ha conquistato una vittoria molto importante domenica contro il Bologna.

Il club bergamasco, però, ha perso una pedina fondamentale in campo per infortunio. Si tratta di Kolasinac che è uscito in barella e ha riportato la rottura del crociato. Per lui stagione finita.