Milan Atalanta, a San Siro un bivio decisivo per la Champions: Allegri cerca la svolta contro il tabù bergamasco

I rossoneri devono scuotere una classifica deficitaria dopo i recenti passi falsi mentre i nerazzurri puntano a un successo storico che manca da oltre ottant’anni

Il momento di forma dei rossoneri è però tutt’altro che rassicurante: la doppia debacle contro Napoli e Udinese, unita allo scialbo pareggio contro la Juventus e alla recente, dolorosa sconfitta di Sassuolo, ha evidenziato limiti strutturali preoccupanti. Dalla cronica sterilità offensiva alle evidenti difficoltà fisiche e caratteriali, il Diavolo sembra aver smarrito la propria identità proprio nel momento cruciale dell’anno. Domani sera, contro l’Atalanta, non ci saranno più alibi: la sfida di San Siro rappresenta un vero e proprio spartiacque per il destino del club.

I numeri della sfida: il fortino di San Siro non fa più paura

I precedenti recenti sorridono alla formazione bergamasca, diventata negli ultimi anni una vera e propria bestia nera per il Milan tra le mura amiche. L’Atalanta è infatti rimasta imbattuta in ben nove degli ultimi undici incontri esterni disputati contro i rossoneri in Serie A, raccogliendo quattro vittorie e cinque pareggi. Dopo l’1-0 dello scorso aprile 2025, la squadra di Gasperini ha l’occasione di centrare un traguardo storico: vincere due trasferte consecutive di campionato contro il Milan, un’impresa che non accade addirittura dal 1943.

Il rendimento esterno dei nerazzurri e il fattore Palladino

Se da un lato i precedenti generali sono favorevoli, il rendimento recente dell’Atalanta lontano da Bergamo mostra qualche crepa. I nerazzurri non hanno trovato il successo in sei delle ultime otto trasferte e arrivano dal pesante 2-3 subito contro il Cagliari. Un’eventuale sconfitta a San Siro segnerebbe il secondo stop esterno consecutivo, striscia negativa che non si registrava dal dicembre 2025, quando sulla panchina bergamasca sedeva Raffaele Palladino. Per Allegri si tratta dunque di un’occasione d’oro per invertire il trend negativo, sfruttando le incertezze di una Dea che, seppur temibile, ha dimostrato di poter soffrire la pressione dei grandi match.