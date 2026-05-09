Allegri suona la carica, ma contro l’Atalanta il Milan cambia tutto: le probabili scelte di formazione

I rossoneri non possono più falliree il tecnico rivoluziona la squadra: fuori Leao e Jashari, chance dal primo minuto per Ricci e Gimenez

«Inizia un nuovo campionato». Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa suonano come un ultimo appello alla squadra e a tutto l’ambiente rossonero. La classifica parla chiaro: il Milan è attualmente terzo e padrone del proprio destino, ma la pressione delle inseguitrici si fa asfissiante. Domani sera a San Siro contro l’Atalanta, i rossoneri scenderanno in campo conoscendo già i risultati di Juventus (impegnata nel posticipo del sabato) e Roma (in campo domenica pomeriggio), con il rischio concreto di trovarsi momentaneamente scavalcati o raggiunti. In questo scenario, l’unico imperativo è non sbagliare più.

Rivoluzione a centrocampo: Ricci prende le chiavi della regia

Rispetto alla disastrosa prestazione offerta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Allegri ha deciso di intervenire con decisione. La novità più significativa riguarda la bocciatura di Ardon Jashari nel ruolo di vice-Modric: il giovane svizzero non ha convinto e lascerà il posto a Samuele Ricci. Il centrocampista italiano avrà il compito di dettare i tempi della manovra, supportato dalla fisicità di Adrien Rabiot sul centro-sinistra e dal ritorno di Ruben Loftus-Cheek come mezzala destra, scelto per dare muscoli e inserimenti contro la difesa bergamasca.

Attacco senza Leao: spazio alla coppia Pulisic-Gimenez

La vera scossa arriva però nel reparto offensivo. Rafael Leao, reduce da un periodo estremamente opaco, si accomoderà inizialmente in panchina. Al suo posto, Allegri testerà l’ennesima combinazione stagionale: dal primo minuto partiranno infatti Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Per l’attaccante messicano si tratta di un’occasione d’oro per sbloccarsi finalmente in campionato, proprio contro la squadra che ne aveva fermato la corsa nel match d’andata.

Difesa obbligata: De Winter sostituisce lo squalificato Tomori

Anche la retroguardia subirà ritocchi, in questo caso forzati. Davanti a Mike Maignan, la linea a tre vedrà l’assenza pesante di Fikayo Tomori, fermato dal giudice sportivo. Al suo posto giocherà Koni De Winter, che completerà il reparto insieme a Matteo Gabbia, confermato al centro della difesa, e Strahinja Pavlovic, che agirà sul centrosinistra. Un assetto inedito chiamato a resistere agli assalti di un’Atalanta sempre temibile negli spazi, in una notte che il Milan non può permettersi di sbagliare.