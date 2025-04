Milan Atalanta, grandi novità per Gasperini: le ultime sugli infortunati in vista di San Siro. Le ultimissime sui rossoneri

Trascorso un giorno di riposo, oggi l’Atalanta ha cominciato la preparazione al Centro Bortolotti in vista della sfida di campionato contro il Milan. Di seguito le ultime dall’allenamento della squadra bergamasca.

Continua il recupero di Posch per Milan Atalanta: oggi sessione individuale in campo. Terapie per De Ketelaere, Scalvini, Scamacca, Kolasinac e Palestra. Domani, mercoledì 16 aprile, è in programma sempre a Zingonia un allenamento mattutino a porte chiuse.