Milan, assist per Brahim Diaz: in trasferta non succedeva dal 2021. Il dato sul rossonero, partito titolare nella sfida contro la Salernitana

Brahim Diaz si riprende la trequarti rossonera nel match contro la Salernitana e sigla l’assist per la rete di Tonali.

Come scrive acmilan.com, era da dicembre 2021 contro il Genoa che Brahim Díaz non partecipava a un gol (assist per lui) in trasferta in Serie A.