Milan, aperte due nuove sedi in Cina: il comunicato ufficiale

Il Milan rafforza ulteriormente la sua presenza nel mercato cinese attraverso l’apertura di una nuova sede a Shanghai e la firma di una nuova partnership con PacificPine Sports, accademia sportiva leader nell’avviamento allo sport in Cina, che porterà l’AC Milan Academy nel paese.

Il Club ha cominciato anche a investire nella prossima generazione di tifosi e calciatori in Cina attraverso una partnership a lungo termine con PacificPine Sports, accademia leader nell’avviamento allo sport. La nuova collaborazione prenderà ufficialmente il via nella città di Shenzhen – moderna metropoli nel sud-est della Cina – dove verrà aperta la prima AC Milan Academy alla quale seguiranno altre Academy e centri sportivi in altre località della Cina continentale.