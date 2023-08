Milan, annunciato il Third Kit: svelato il suo debutto in campionato! Si dovrò attendere qualche giornata prima della sua presentazione

Nel comunicato ufficiale di presentazione della terza maglia, il Milan ha svelato anche quando debutterà il nuovo Third Kit.

Come riporta acmilan.com, il nuovo Third kit debutterà in campo nel weekend del 24 settembre, quando il Milan affronterà l’Hellas Verona a San Siro nella seconda gara casalinga della stagione.