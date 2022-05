Milan, ancora “Theao”: Pioli si affida ai due fuoriclasse nella gara decisiva

Il Milan si affida oggi più che mai ai suoi top player nel match decisivo contro il Sassuolo che vale lo Scudetto

Il Milan, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha potuto contare per tutta la stagione sul rendimento di due giocatori ormai da considerare dei veri e propri top player: Theo Hernandez e Rafael Leao. Quella fascia sinistra, ribattezzata “Theao”, che per tutto il campionato ha fatto impazzire gli avversari, dovrà essere un fattore anche contro il Sassuolo.

Stefano Pioli si affida ai suoi due gioielli. Il portoghese soprattutto ha un conto in sospeso con i neroverdi e con Carnevali, che qualche giorno fa dichiarò che al Sassuolo Leao non giocherebbe titolare. Parole che l’attaccante si è segnato. Dopo la rete in 7 secondi del match dell’anno scorso, è pronto a dare ancora spettacolo al Mapei Stadium.