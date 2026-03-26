Milan, in questa sosta non ci saranno amichevoli. Probabile una partitella con il Milan Futuro: i dettagli

Milan, durante la sosta per le nazionali non ci saranno amichevoli ma è probabile una partitella contro il Milan Futuro

Nonostante le recenti indiscrezioni riguardanti la possibile organizzazione di un test amichevole, i piani in casa Milan sembrano essere cambiati. L’obiettivo principale del tecnico rimane quello di monitorare la condizione fisica di chi è rimasto a disposizione, cercando di dare continuità a chi ha trovato meno spazio o rientra da lunghi stop.

Tra i profili più osservati c’è sicuramente quello di Santiago Gimenez, reduce dal recente ritorno in campo nella sfida contro il Torino. Per l’attaccante si è trattato di un rientro fondamentale dopo un’assenza durata quasi cinque mesi, dato che «l’ultima presenza risaliva a fine ottobre». La necessità di fargli ritrovare il ritmo partita è una priorità assoluta per lo staff tecnico in vista della ripresa del campionato.

Milan, test in famiglia con il Milan Futuro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea di affrontare una squadra terza è tramontata. È «più probabile che venga organizzata una partitella in famiglia, magari nel fine settimana», che vedrà contrapposti i big della prima squadra e i giovani del Milan Futuro. Questa soluzione permetterebbe ad Allegri di testare la gamba dei suoi giocatori in un contesto competitivo ma controllato, riducendo i rischi e massimizzando il lavoro tattico a Milanello.