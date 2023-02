Milan, si valutano allenatori per il dopo Pioli: ci sono Conte e De Zerbi. Si cerca in Premier League, ma sorgono già ostacoli

Maldini e Massara hanno dato piena fiducia a Stefano Pioli in questo momento difficile del club rossonero. Questo, però, non esclude che la dirigenza rossonera stia cercando comunque un post Pioli. Con i conti in positivo, si cercano successori in Premier League.

Secondo La Repubblica, il Milan valuterebbe Antonio Conte e Roberto De Zerbi. Per quest’ultimo c’è un problema: come appreso da Calciomercato.com, l’ex Sassuolo e Shkahtar ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro.