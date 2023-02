Milan, seduta di allenamento mattutina domani. In programma il ritorno domani in campo per l’allenamento, con Bennacer e Tomori

Finito l’allenamento di oggi, è tempo già per domani per il Milan di Pioli di tornare in campo per l’allenamento, come riporta acmilan.com.

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.