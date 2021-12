Milan, Adli dipinge calcio a Bordeaux: ieri 5° assist stagionale

Yacine Adli sta giocando una stagione di altissimo livello con il Bordeaux. Il Milan osserva la crescita del classe ’00

Yacine Adli continua ad incantare la Ligue 1 con la maglia del Bordeaux. Ieri nel match contro il Lille è arrivato il 5° assist di questa stagione in 18 presenze per il centrocampista di proprietà del Milan.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile rientro anticipato in rossonero, ma la sensazione è che la società voglia far continuare la crescita del ragazzo permettendogli di giocare con continuità in Francia.