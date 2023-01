Milan, slitta l’addio di Bakayoko: decisivi gli ultimi giorni di mercato. C’era l’accordo, ma non la fumata bianca per il francese

Oggi doveva essere il giorno della firma di Bakayoko sul contratto che lo vede nuovo giocatore dell’Adana Dermispor, ma la firma per ora è slittata. Chelsea e Milan sono pronti in qualsiasi momento a liberare il giocatore dai vincoli contrattuali.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Si è parlato di un triennale da circa 3 milioni, ma il giocatore non ha ancora lasciato Milanello. Un addio che farebbe comodo ad entrambe le squadre, ma soprattutto al Milan: liberandosi dell’ingaggio del francese, i rossoneri possono ancora investire per il mercato di gennaio. Saranno, però, gli ultimi giorni di calciomercato a decidere il destino di Bakayoko.