Leroy Abanda lascia il Milan a parametro zero. Il terzino francese ha rescisso il suo contratto con il club rossonero

Leroy Abanda non è più un giocatore del Milan. Il terzino francese, come riportato da TMW, ha rescisso il suo contratto con il club rossonero un anno prima della sua naturale scadenza. Ora è in procinto di firmare per il Seraing, club belga.

Era arrivato nel gennaio 2019 dalle giovanili del Monaco. Un ragazzo di belle speranze che però ha ampiamente deluso le attese.