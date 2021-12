Milan a caccia di riscatto: sulla strada di Pioli c’è l’amato Sheva

Milan a caccia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive con Fiorentina e Sassuolo. Sulla strada di Stefano Pioli c’è l’ex Shevchenko

Milan a caccia di riscatto dopo le pesanti sconfitte con Fiorentina e Sassuolo, che hanno permesso al team di Simone Inzaghi di accorciare ad una sola lunghezza dai rossoneri e al Napoli di allungare a +3.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Stefano Pioli recupera Tomori in difesa (ottima notizia). In avanti pronto l’onnipresente Zlatan Ibrahimovic (40 anni e non sentirli). A centrocampo torna la coppia titolare Kessie-Tonali.

Questa sera il team rossonero affronterà il Genoa a Marassi, contro l’ex amato Shevchenko, attuale tecnico dei rossoblu. Niente sentimentalismi, il Diavolo vuole i tre punti per mantenere contatto con la vetta della classifica, occupata momentaneamente da Mertens e compagni. Carattere, grinta, sacrificio, gol e solidità difensiva (quella mancata nelle ultime due gare di campionato): sono gli ingredienti utili per tornare da Genova con il massimo risultato positivo.